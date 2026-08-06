Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:28
Al-An'am
28
6:28
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ٢٨
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨
بَلۡ
بَدَا
لَهُم
مَّا
كَانُواْ
يُخۡفُونَ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَوۡ
رُدُّواْ
لَعَادُواْ
لِمَا
نُهُواْ
عَنۡهُ
وَإِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ
٢٨
But no! ˹They only say this˺ because the truth they used to hide will become all too clear to them. Even if they were to be sent back, they would certainly revert to what they were forbidden. Indeed they are liars!
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ
] ئهوهی كه پێشتر له دونیا شاردبویانهوه له نیفاق و كوفرو كردهوهی خراپ ئێستا ههموویان بۆ دهركهوت، وه ئهزانن كه بههیلاك ئهچن و حهقیقهتی شتهكانیان بۆ دهركهوت، یان ئهوهى كه له دونیا له دڵى خۆیاندا دهیانزانى و باوهڕیان پێى بوو له راستێتى دین و پێچهوانهكهیان بۆ شوێنكهوتوانیان دهردهخست ئێستا بۆیان دهركهوت، یان مهبهست پێى دووڕووهكانه كه ئیمانیان ئاشكرا دهكردو كوفریان له دڵیاندا شاردبووهوه ئێستا ئهوهى شاردبوویانهوه دهركهوت [
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨)
] وه ئهگهر ئێستاش ئهمانه بگهڕێنینهوه بۆ دونیا به گوێرهی هیواو ئاواتی خۆیان ئهوا ئهگهڕێنهوه بۆ ئهو شتهی كه نههیان لێ كرابوو واته: بۆ كوفرو شیرك و خراپهكاری، وه ڕاست ناكهن كه ئهڵێن: ئهگهر بگهڕێینهوه بۆ دونیا تهوبه ئهكهین و ئیمان دێنین و كردهوهى چاك دهكهین، وه ئهوان درۆزنن لهو بهڵێنانهی كه ئهیدهن تهنها بۆ ئهوهیانه له ئاگری دۆزهخ ڕزگاریان بێت.