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Al-An'am
15
6:15
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
قُلۡ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
إِنۡ
عَصَيۡتُ
رَبِّي
عَذَابَ
يَوۡمٍ
عَظِيمٖ
١٥
Say, “I truly fear—if I were to disobey my Lord—the torment of a tremendous Day.”
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 6:14 to 6:15
О Мухаммад! Скажи многобожникам: «Неужели я сделаю своими помощниками и покровителями беспомощные творения?!! Я не считаю своим покровителем никого, кроме Всевышнего Аллаха, потому что Он один сотворил небеса и землю. Он сотворил их и управляет ими. Он одаряет пропитанием творения, хотя Сам не испытывает в них никакой нужды. Разве подобает мне надеяться на покровительство кого-либо, кроме Творца и Кормильца, Который богат и заслуживает всякой похвалы?!! Мне велено быть первым мусульманином, исповедующим единобожие и покорившимся Аллаху, ибо мне полагается повиноваться повелениям моего Господа усерднее, чем всем остальным людям. Мне запрещено быть с теми, кто приобщает сотоварищей к Нему, разделять их воззрения и сидеть рядом с ними на собраниях. Эти предписания - самые важные для меня».