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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 131
Al-An'am
131
6:131
ذالك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ١٣١
ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ ١٣١
ذَٰلِكَ
ﱁ
أَن
ﱂ
لَّمۡ
ﱃ
يَكُن
ﱄ
رَّبُّكَ
ﱅ
مُهۡلِكَ
ﱆ
ٱلۡقُرَىٰ
ﱇ
بِظُلۡمٖ
ﱈ
وَأَهۡلُهَا
ﱉ
غَٰفِلُونَ
ﱊ
١٣١
ﱋ
This ˹sending of the messengers˺ is because your Lord would never destroy a society for their wrongdoing while its people are unaware ˹of the truth˺.
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