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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 130
Al-An'am
130
6:130
يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هاذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ١٣٠
يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌۭ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ١٣٠
يَٰمَعۡشَرَ
ﲨ
ٱلۡجِنِّ
ﲩ
وَٱلۡإِنسِ
ﲪ
أَلَمۡ
ﲫ
يَأۡتِكُمۡ
ﲬ
رُسُلٞ
ﲭ
مِّنكُمۡ
ﲮ
يَقُصُّونَ
ﲯ
عَلَيۡكُمۡ
ﲰ
ءَايَٰتِي
ﲱ
وَيُنذِرُونَكُمۡ
ﲲ
لِقَآءَ
ﲳ
يَوۡمِكُمۡ
ﲴ
هَٰذَاۚ
ﲵﲶ
قَالُواْ
ﲷ
شَهِدۡنَا
ﲸ
عَلَىٰٓ
ﲹ
أَنفُسِنَاۖ
ﲺﲻ
وَغَرَّتۡهُمُ
ﲼ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَشَهِدُواْ
ﲿ
عَلَىٰٓ
ﳀ
أَنفُسِهِمۡ
ﳁ
أَنَّهُمۡ
ﳂ
كَانُواْ
ﳃ
كَٰفِرِينَ
ﳄ
١٣٠
ﳅ
˹Allah will ask,˺ “O assembly of jinn and humans! Did messengers not come from among you, proclaiming My revelations and warning you of the coming of this Day of yours?” They will say, “We confess against ourselves!” For they have been deluded by ˹their˺ worldly life. And they will testify against themselves that they were disbelievers.
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