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Al-An'am
13
6:13
۞ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ١٣
۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣
۞ وَلَهُۥ
مَا
سَكَنَ
فِي
ٱلَّيۡلِ
وَٱلنَّهَارِۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١٣
To Him belongs whatever exists in the day and night. And He is the All-Hearing, All-Knowing.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَهُۥ﴾ تَعَالَى ﴿مَا سَكَنَ﴾ حَلَّ ﴿فِی ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِۚ﴾ أَيْ كُلّ شَيْء فَهُوَ رَبّه وَخَالِقه وَمَالِكه ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِمَا يُقَال ﴿ٱلۡعَلِیمُ ١٣﴾ بِمَا يفعل