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Al-An'am
118
6:118
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مومنين ١١٨
فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١١٨
فَكُلُواْ
مِمَّا
ذُكِرَ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
إِن
كُنتُم
بِـَٔايَٰتِهِۦ
مُؤۡمِنِينَ
١١٨
So eat only of what is slaughtered in Allah’s Name if you truly believe in His revelations.
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Al-Sa'di
Всевышний повелел Своим верующим рабам выполнять требования правой веры, ибо если человек действительно уверовал, то он обязан употреблять в пищу только ту домашнюю скотину и только тех дозволенных животных, при заклании которых было произнесено имя Аллаха. Он не должен запрещать себе то, что разрешил ему Аллах, как это делали язычники во времена невежества, придумывая собственные законы и уступая порочным желаниям дьяволов.