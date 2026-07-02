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Al-An'am
111
6:111
۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١
۞ وَلَوۡ
أَنَّنَا
نَزَّلۡنَآ
إِلَيۡهِمُ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَحَشَرۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
كُلَّ
شَيۡءٖ
قُبُلٗا
مَّا
كَانُواْ
لِيُؤۡمِنُوٓاْ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
يَجۡهَلُونَ
١١١
Even if We had sent them the angels, made the dead speak to them, and assembled before their own eyes every sign ˹they demanded˺, they still would not have believed—unless Allah so willed. But most of them are ignorant ˹of this˺.
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 6:111 to 6:112
Они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в правую веру самостоятельно, и не стали полагаться на Аллаха. Ведь они не могут уверовать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истинности воскрешения после смерти, или все сущее во Вселенной соберется перед ними, чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не пожелает Аллах, однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают, что смогут уверовать, как только им покажут знамение. Благоразумие и знания раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее так, как этому научил Аллах, если он поступает в соответствии с истиной, просит Господа помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы.