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3

Несмотря на свое нечестие, они имеют большие притязания и желают получить развернутые свитки с небес. Они заявляют, что только в этом случае последуют за истиной, но они лгут. Воистину, они не уверуют, даже если им откроются все возможные знамения, пока не увидят воочию мучительное наказание. Им были ниспосланы ясные знамения, разъясняющие истину, и если бы в них была хотя бы частичка добра, то они бы уверовали в нее. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: