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3

Мирская жизнь, по сути дела, является всего лишь игрой и потехой: игрой - для тела, и потехой - для души. Она заставляет людей терять голову, их души переполняются любовью к ней, а их помыслы связываются только с ней. Она увлекает людей так же, как игры и развлечения увлекают маленьких детей. Но если человек богобоязнен, то ему будет гораздо лучше в Последней жизни, которая превосходит мирскую жизнь по своим качествам и по своей продолжительности. В ней собраны всевозможные блага, которых жаждут человеческие души, которыми упиваются взоры и которые доставляют много радости и удовольствия. Однако эти блага достанутся далеко не каждому - они достанутся только богобоязненным праведникам, которые выполняют повеления Аллаха и остерегаются нарушать Его запреты. Неужели люди не способны поразмыслить, чтобы понять, какой из этих двух жизней следует отдать предпочтение?