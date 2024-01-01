3

О неверующие! Вы отказывались прислушиваться к проповедям людей, которые призывали уверовать в Единого Аллаха, поклоняться только Ему одному и отречься от многобожия. Вы приходили в ужас от таких речей и со всех ног бежали от проповедников истины. Когда же люди поклонялись вымышленным богам, вы одобряли их слова и деяния. Вы отдавали предпочтение неверию и питали ненависть к светлой вере. Вы радовались тому, что губило и разрушало вашу мирскую и будущую жизни, и ненавидели то, что могло принести вам добро и пользу на земле и после смерти. Все это и привело вас туда, где вы теперь находитесь. Вы сделали свой выбор. Вы отказались от счастья, благополучия и преуспеяния и отдали предпочтение несчастью, унижению и страданиям. Всевышний сказал: «Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем, а если они увидят путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими» (7:146). Власть принадлежит только Аллаху, Возвышенному, Большому. Первое из этих имен означает, что Аллах занимает самое высокое положение над Его творениями, обладает самыми великими достоинствами и непоколебимой властью. Одним из Его достоинств является совершенная справедливость. Он расставляет все по своим местам и никогда не приравняет богобоязненных праведников к закоренелым грешникам. Что же касается имени Большой, то оно свидетельствует о славе и величии Аллаха. Это проявляется в Его прекрасных именах, совершенных качествах и достохвальных деяниях, лишенных пороков, изъянов и недостатков. Всевышний Аллах воспользовался Своей властью и определил вам вечную жизнь. Уверуйте в нее и помните о том, что Его решение не подлежит отмене или изменению.