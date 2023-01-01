3

Всевышний поведал о том, что только Он один является творцом всего сущего. Его воля непременно исполняется, и только Он принимает решения. Люди, законы, эпохи, страны - все подчинено Его божественной воле. Ни одна душа не распоряжается происходящими во Вселенной явлениями, и ни одна душа не может сделать выбор вопреки выбору своего Господа. Пречист Аллах! Он не нуждается в сотоварищах, помощниках, заместителях, детях или супругах. Он также не нуждается в остальных атрибутах, которые приписывают Ему многобожники.