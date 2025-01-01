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3

Когда могущественные цари вторгаются в чужую страну, то убивают и пленят жителей, грабят и разрушают дома, а также унижают власть имущих. Вы предлагаете мне неверное решение, и я не послушаюсь вас до тех пор, пока не прибегну к хитрости. Я отправлю к царю Сулейману гонцов для того, чтобы они раздобыли для нас как можно больше сведений о его возможностях. Только тогда мы сможем принять правильное решение.