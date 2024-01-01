Geliştirme Yardımı

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Esselamü aleyküm, Öncelikle Kuran.com'u ve projelerini geliştirmemize yardımcı olmak için gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Sizinle çalışmaktan heyecan duyuyoruz!

Kuran.com'da gönüllü olarak çalışan geliştiriciler, tasarımcılar, ürün yöneticileri ve düşünürlerden oluşan bir ekibiz. Elhamdülillah Silikon Vadisi, Toronto ve BAE'deki bazı büyük şirketlerde çalışmaktan dolayı mutluyuz - ve bunun Ümmetimizin dinlerini öğrenme ve çalışması konusunda ilerlemesine yardımcı olmak için yapabileceğimiz en iyi şey olduğunu düşünüyoruz. Kuran.com'da çalışmak çok sevindirici ve Allah hepimizi (ve sizi) çabalarımız için ödüllendirsin.

Tamamı Github'da barındırılan bir dizi projemiz var. Hepsi burada . Özetlemek gerekirse:

Tipik olarak, daha sonra ne üzerinde çalışılacağı, ne olacağı ve çözülmesi gereken hangi hataların mevcut olduğu konusunda kaynak olarak Github projelerini Örneğin bu url hataların listesi, yardıma ihtiyacımız olan şeyler ve gelecek özellikler içeriyor.

Herhangi bir sorunuz varsa ve bizimle iletişime geçmek isterseniz, bize yazın! Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz, inşaAllah.

Okuduğunuz için teşekkürler! Bazı kodlar işlediğinizi görmek için sabırsızlanıyorum!

- Quran.com ekibi