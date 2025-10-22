ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ٤٥
وَنَادَىٰ نُوحٌۭ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٤٥
﴿وَنَادَىٰ نُوحࣱ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِی﴾ كَنْعَان ﴿مِنۡ أَهۡلِی﴾ وَقَدْ وَعَدْتنِي بِنَجَاتِهِمْ ﴿وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ﴾ الَّذِي لَا خُلْف فِيهِ ﴿وَأَنتَ أَحۡكَمُ ٱلۡحَـٰكِمِینَ ٤٥﴾ أَعْلَمهمْ وَأَعْدَلهمْ