ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ٣٤ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤

3

Многобожники торопили лютую кару из-за своего невежества и своей несправедливости. Они словно обвиняли Аллаха в бессилии и беспомощности, и тогда пророк Нух сказал: «Вы получите наказание, когда того пожелает Аллах. Он непременно подвергнет вас возмездию, если это будет соответствовать Его божественной мудрости. И тогда вы не сможете спастись от Аллаха, и я ничем не смогу помочь вам. Даже мои искренние наставления не принесут вам пользы, если Аллах желает ввести вас в заблуждение, потому что воля Господня неукоснительно исполняется. И если ваше уклонение от истины послужило причиной тому, что Аллах пожелал ввести вас в заблуждение, то все мои усердия и проповеди окажутся для вас бесполезными. Аллах - ваш Господь. Он властен делать с вами, что пожелает, и править вами, как пожелает. Вам же предстоит вернуться к Нему, дабы получить воздаяние за свои деяния».