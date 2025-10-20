Многобожники торопили лютую кару из-за своего невежества и своей несправедливости. Они словно обвиняли Аллаха в бессилии и беспомощности, и тогда пророк Нух сказал: «Вы получите наказание, когда того пожелает Аллах. Он непременно подвергнет вас возмездию, если это будет соответствовать Его божественной мудрости. И тогда вы не сможете спастись от Аллаха, и я ничем не смогу помочь вам. Даже мои искренние наставления не принесут вам пользы, если Аллах желает ввести вас в заблуждение, потому что воля Господня неукоснительно исполняется. И если ваше уклонение от истины послужило причиной тому, что Аллах пожелал ввести вас в заблуждение, то все мои усердия и проповеди окажутся для вас бесполезными. Аллах - ваш Господь. Он властен делать с вами, что пожелает, и править вами, как пожелает. Вам же предстоит вернуться к Нему, дабы получить воздаяние за свои деяния».