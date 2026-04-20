Hud
23
11:23
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٢٣
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَخْبَتُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٣
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَأَخۡبَتُوٓاْ
إِلَىٰ
رَبِّهِمۡ
أُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ
ٱلۡجَنَّةِۖ
هُمۡ
فِيهَا
خَٰلِدُونَ
٢٣
信道而且行善，并对真主表示谦逊的人，他们确是乐园的居民，将永居其中。
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
] ئهو كهسانهی كه ئیمانیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه، (كردهوهی چاك ئهوهیه كه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت، وه ئیخلاص و دڵسۆزی بۆ خوای گهوره ههبێت و بۆ ریاو رووبینى نهبێت) [
وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ
] وه گهڕاونهتهوه بۆ لای خوای گهورهو ملكهچی خوای گهورهن [
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٣)
] ئهمانه هاوهڵی بهههشتن به نهمری و ههمیشهیی تێیدا دهمێننهوه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
