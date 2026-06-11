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Al-Layl
5
92:5
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
至於赈济贫民，敬畏真主，
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فصل الله تعالى العاملين، ووصف أعمالهم،
فقال:
{ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى }
[أي]
ما أمر به من العبادات المالية، كالزكوات، والكفارات والنفقات، والصدقات، والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة، والصوم ونحوهما. والمركبة منهما، كالحج والعمرة
[ونحوهما]
{ وَاتَّقَى }
ما نهي عنه، من المحرمات والمعاصي، على اختلاف أجناسها.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran