登入
登入
选择语言
002

2. 古兰经 Al-Baqarah

黄牛

阅读并聆听古兰经 Al-Baqarah 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。 翻译者 Mahmud Muhammad Abduh.

奉至仁至慈的真主之名
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Aad baa Macnaheeda looga hadlay, waxaana la sheegay inay magaca suuradda tahay, ama ay ku tusin Muejisadda Quraanka, Eebe unbaa waa la dhahaa.
经注
课程
反思