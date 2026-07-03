登入
登入
选择语言
002

2. 古兰经 Al-Baqarah

黄牛

阅读并聆听古兰经 Al-Baqarah 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。 翻译者 Abdul Hameed Baqavi.

奉至仁至慈的真主之名
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
அலிஃப் லாம் மீம். (அல்லாஹுதஆலா, வானவர் ஜிப்ரயீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் - அவர்கள் மூலமாக, நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் - அவர்களுக்கு அருளிய குர்ஆனாகிய)
经注
课程
反思