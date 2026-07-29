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Al-Baqarah
97
2:97
قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمومنين ٩٧
قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّۭا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًۭى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٧
قُلۡ
مَن
كَانَ
عَدُوّٗا
لِّـجِبۡرِيلَ
فَإِنَّهُۥ
نَزَّلَهُۥ
عَلَىٰ
قَلۡبِكَ
بِإِذۡنِ
ٱللَّهِ
مُصَدِّقٗا
لِّمَا
بَيۡنَ
يَدَيۡهِ
وَهُدٗى
وَبُشۡرَىٰ
لِلۡمُؤۡمِنِينَ
٩٧
你说：凡仇视吉卜利里的，都是因为他奉真主的命令把启示降在你的心上，以证实古经，引导世人，并向信士们报喜。
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参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
ekaterina myachina
跟随
10周前
·
参考
节 2:97-98
When Truth Came Through Jibril
Reading Al-Baqarah (2:97–98) through the Hadith
Sometimes the heart struggles with the means through which Allah ﷻ sends guidance.
﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
“Say: Whoever is an enemy to Jibrīl — it is he who brought it down upon your heart by the permission of Allah…” (2:97)
Early scholars mention that some among Bani Israil claimed they would ha...
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