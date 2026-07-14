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Al-Baqarah
9
2:9
يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ٩
يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩
يُخَٰدِعُونَ
ٱللَّهَ
وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَمَا
يَخۡدَعُونَ
إِلَّآ
أَنفُسَهُمۡ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
٩
他们想欺瞒真主和信士，其实，他们只是自欺，却不觉悟。
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)
] به حسابی خۆیان فێڵ له خوای گهورهو باوهڕداران ئهكهن بهڵام له حهقیقهت و ڕاستیدا فێڵ له هیچ كهسێك ناكهن تهنها له خۆیان نهبێ لهبهر ئهوهی فێڵ له خوای گهوره ناكرێ بهڵام خۆیان ههست ناكهن.