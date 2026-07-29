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Al-Baqarah
89
2:89
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ٨٩
وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَـٰبٌۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌۭ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٩
وَلَمَّا
جَآءَهُمۡ
كِتَٰبٞ
مِّنۡ
عِندِ
ٱللَّهِ
مُصَدِّقٞ
لِّمَا
مَعَهُمۡ
وَكَانُواْ
مِن
قَبۡلُ
يَسۡتَفۡتِحُونَ
عَلَى
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
فَلَمَّا
جَآءَهُم
مَّا
عَرَفُواْ
كَفَرُواْ
بِهِۦۚ
فَلَعۡنَةُ
ٱللَّهِ
عَلَى
ٱلۡكَٰفِرِينَ
٨٩
当一部经典能证实他们所有的经典，从真主降临他们的时候，（他们不信它）。以前他们常常祈祷，希望借它来克服不信道者，然而当他们业已认识的真理降临他们的时候，他们不信它。故真主的弃绝加於不信道者。
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参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
ekaterina myachina
跟随
10周前
·
参考
节 2:89-90
What They Recognized
Reading Al-Baqarah (2:89–90) through the Hadith
Sometimes recognition comes before surrender.
The people described in these ayahs had long been waiting for a prophet.
Early scholars mention that some among Bani Israil recognized signs of the Prophet ﷺ from earlier revelation, prayed for victory through him, and spoke of his coming before he was sent.
Then comes the painful turn:
﴿وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُو...
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