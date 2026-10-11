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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 83
Al-Baqarah
83
2:83
واذ اخذنا ميثاق بني اسراييل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًۭا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذۡ
ﲧ
أَخَذۡنَا
ﲨ
مِيثَٰقَ
ﲩ
بَنِيٓ
ﲪ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲫ
لَا
ﲬ
تَعۡبُدُونَ
ﲭ
إِلَّا
ﲮ
ٱللَّهَ
ﲯ
وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
ﲰ
إِحۡسَانٗا
ﲱ
وَذِي
ﲲ
ٱلۡقُرۡبَىٰ
ﲳ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
ﲴ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ
ﲵ
وَقُولُواْ
ﲶ
لِلنَّاسِ
ﲷ
حُسۡنٗا
ﲸ
وَأَقِيمُواْ
ﲹ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲺ
وَءَاتُواْ
ﲻ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﲾ
إِلَّا
ﲿ
قَلِيلٗا
ﳀ
مِّنكُمۡ
ﳁ
وَأَنتُم
ﳂ
مُّعۡرِضُونَ
ﳃ
٨٣
ﳄ
当时，我与以色列的後裔缔约，说：你们应当只崇拜真主，并当孝敬父母，和睦亲戚，怜恤孤儿，赈济贫民，对人说善言，谨守拜功，完纳天课。然後，你们除少数人外，都违背约言，你们是常常爽约的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。