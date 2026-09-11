[ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ] تیاچوون و لهناوچوون و ههڕهشهی سهخت و سزای دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه به دهستی خۆیان و بهههواو ئارهزووی خۆیان ئهو كتابانه ئهنووسنهوه، ئهم ئایهته لهسهر زانایانی جولهكه دابهزیووه [ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ] پاشان ئهیدهنه پاڵ خوای گهورهو ئهڵێن ئهمه لهلایهن خوای گهورهوه هاتووهو فهرموودهی خوای گهورهیه [ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ] بۆ ئهوهی كه دونیایهكی كهمی پێ بكڕن و پارهیهكی كهمیان پێ دهست بكهوێ [ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ] تیابچن بۆ شتێك كه بهدهستی خۆیان نوسیویانه [ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) ] وه تیابچن بۆ ئهو پاره كهمهی دونیا كه لهبهرامبهر گۆڕینی كهلامی خوای گهوره دهستی ئهخهن.