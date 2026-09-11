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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 77
Al-Baqarah
77
2:77
اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧
أَوَلَا
ﱁ
يَعۡلَمُونَ
ﱂ
أَنَّ
ﱃ
ٱللَّهَ
ﱄ
يَعۡلَمُ
ﱅ
مَا
ﱆ
يُسِرُّونَ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
يُعۡلِنُونَ
ﱉ
٧٧
ﱊ
难道他们不晓得真主知道他们所隐讳的，和他们所表白的吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。