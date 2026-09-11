Всевышний поведал о деяниях лицемеров из числа людей Писания, которые называют себя верующими, когда встречаются с истинными верующими. Они говорят своими устами то, чего в действительности нет в их сердцах. Когда же они остаются наедине друг с другом, когда рядом с ними присутствуют только их единоверцы, они говорят друг другу: «Неужели вы называете себя верующими и убеждаете верующих в том, что вы уподобились им? Поступая так, вы даете им повод обвинить вас впоследствии. Они поймут, что исповедуют истину и что наши воззрения являются ошибочными, и тогда они смогут препираться с вами по этому поводу перед Господом. Неужели вам не хватает разума отречься от поступков, которые, в конечном итоге, обернутся против вас?» Такие разговоры они ведут между собой.