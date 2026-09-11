{باسی مونافیقی جولەكە} [ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ] ههندێك مونافیقی جوولهكه كه بگهیشتنایه به باوهڕداران ئهیانووت ئێمهش باوهڕمان هێناوهو موسڵمانین [ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ] وه ههندێك له جوولهكهكانی تر بگهیشتنایه بهم جوولهكه مونافیقانه پێیان ئهووتن: ئایا ئێوه باسی ئهو سزایانه ئهكهن بۆ موسڵمانان كه بهسهر باب و باپیرانی ئێمه هاتووه له جوولهكه بۆ ئهوهی بیكهنه حوجهو بهڵگه بهسهرمانهوه [ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) ] بۆ ههست به زهرهرو زیانی ئهم شته ناكهن؟ بۆ تێ ناگهن لۆمهی؟ جوولهكه مونافیقهكانیان ئهكرد بۆ ئهو شتانه بۆ موسڵمانان باس ئهكهن.