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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 71
Al-Baqarah
71
2:71
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
他说：我的主说：那头牛不是受过训练的，既不耕田地，又不转水车，确是全美无斑的。他们说：现在你揭示真相了。他们就宰了那头牛，但非出自愿。
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