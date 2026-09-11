Речь идет об истории, которая произошла между израильтянами и пророком Мусой, когда израильтяне убили человека и стали препираться по этому поводу, обвиняя друг друга. Ситуация была настолько сложной, что если бы Аллах не прояснил ее, то между ними возник бы великий раздор. Муса велел им зарезать корову, чтобы узнать имя убийцы, и людям следовало без возражений выполнить его повеление. Однако они решили, несмотря ни на что, возразить ему. «Неужели ты насмехаешься над нами?» - сказали они. Тогда пророк Аллаха сказал: «Боже, упаси от подобного невежества!» Только невежественный человек произносит речи, которые не приносят никакой пользы, и насмехается над окружающими. А благоразумный человек понимает, что насмешки над теми, кто подобен тебе, являются одним из самых больших пороков и осуждаются как религией, так и здравым смыслом. И если даже человек осознает свое превосходство над окружающими, это лишь обязывает его благодарить Господа и быть снисходительным по отношению к другим. Когда Муса разъяснил им это, они поняли, что он говорит правду.