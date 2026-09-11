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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 66
Al-Baqarah
66
2:66
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ٦٦
فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةًۭ لِّلْمُتَّقِينَ ٦٦
فَجَعَلۡنَٰهَا
ﲆ
نَكَٰلٗا
ﲇ
لِّمَا
ﲈ
بَيۡنَ
ﲉ
يَدَيۡهَا
ﲊ
وَمَا
ﲋ
خَلۡفَهَا
ﲌ
وَمَوۡعِظَةٗ
ﲍ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﲎ
٦٦
ﲏ
我以这种刑罚为前人和後人的戒与敬畏者的教训。
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Tafsir Fathul Majid
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