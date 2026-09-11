{بەنی ئیسرائیل داوای خواردنی جیاواز دەكەن} [ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ] پاش ئهوهی كه خوای گهوره له ئاسمانهوه ئهو خواردنانهی بۆیان ناردو ئهو ئاوه سازگارهی لهو بهردهوه بۆیان ههڵقوڵاند ئهوان وتیان: ئهی موسی ئێمه ئارام ناگرین لهسهر تهنها خواردنێك و ڕۆژانه ههر ئهم خواردنانه دووباره بێتهوه گۆشتی باڵندهو گهزۆ و ئاو [ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا ] ئهی موسی تۆ دوعا بكه له پهروهردگارت با له زهوی بۆمان بڕوێنێ له بهقل: ئهوهیه كه قهدی نیه وهكو سهوزهوات: نهعناو كهرهوزو كهوهرو هاوشێوهی ئهوانه [ وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا ] وه خهیارو سیر یاخود وتراوه: گهنم [ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ] وه نیسك و پیاز داوای ئهم شتانهیان كرد [ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ] موسی صلی الله علیه وسلم فهرمووی: ئایا شتێك كه باشتره ئهیگۆڕنهوه به كهمتر، خوای گهوره ئهو ڕزقه باش و پاكهی پێتان بهخشیوه ئهیگۆڕنهوه به سیرو پیازو پاقلهمهنی و سهوزهوات [ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ] دهی فهرموو بڕۆنه ناو شارێك له شارهكانهوه، یاخود بڕۆنه میصرهوه ئهوهی كه داوای ئهكهن له میصردا ههیه بهڵام لهوێ زهلیلی و سهرشۆڕیه یاخود ههر ناتوانن بڕۆن [ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ] وه خوای گهوره جزیهو سهرانهتان لهسهر دائهنێ، وه ههر ئهبێ زهلیل و ریسواو سهرشۆڕ بن [ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ] وه بهتووڕهبوونی خوای گهورهوه گهڕانهوهو شایهنی ئهوهبوون كه خوای گهوره لێیان تووڕه بێت (تووڕه بوونێك كه شایهن و گونجاو بێت به گهورهیی خوای گهوره كه له تووڕه بوونی دروستكراوهكانی ناچێت و خوای گهوره خۆی نهبێت كهس چۆنێتیهكهی نازانێت) [ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ] لهبهر ئهوهی ئهمانه كوفریان ئهكرد به ئایهتهكانی خوای گهوره [ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ] وه پێغهمبهرانیشیان (عليهم الصلاة والسلام) به ناحهق ئهكوشت وهكو: زهكهریاو یهحیا، وه ههوڵی كوشتنی عیسی پێغهمبهریشیان دا صلی الله علیه وسلم خوای گهوره بهرزی كردهوه، وهچهند جارێك ههوڵی كوشتنی پێغهمبهری خوایشیان دا صلی الله علیه وسلم خوای گهوره پاراستی [ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١) ] ئهمیش بههۆی سهرپێچی خۆیان وه بهردهوام دهستدرێژیان ئهكردو سنوریان ئهبهزاند .