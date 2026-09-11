[ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ] ئهوانهی كه ستهمكار بوون ئهو وشهیهی كه خوای گهوره پێی فهرموون گۆڕییان له جیاتی ئهوهی كه به سوجدهو كڕنوش و خۆچهماندنهوه بڕۆن به خشكه ئهڕۆیشتن، وه له جیاتی ئهوهی بڵێن (حِطَّةٌ) واته: خوایه لێمان خۆشبه وتیان: (حِنْطَّةٌ) یان وتیان: (حَبَةٌ فِي شَعْرَةٍ) واته: دهنكێك دانهوێڵه، قسهكهیان گۆڕی و گاڵتهیان پێ هات [ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩) ] ئهوانهی كه بهم شێوازه زوڵم و ستهمیان كرد خوای گهوره له ئاسمانهوه سزای بۆیان دابهزاند بههۆی فسق و له ڕێ دهرچوونی خۆیانهوه.