Израильтяне были ослушниками, но Аллах не переставал оказывать им милость. Он велел им войти в город, которому предстояло принести им величие и стать их родиной и обителью, где их ожидало изобилие всевозможных мирских благ. Аллах приказал израильтянам войти в город и подтвердить свое смирение перед Ним на словах и на деле. Они должны были смиренно войти во врата и попросить Аллаха о прощении. За это Аллах обещал простить им грехи и вознаградить добродетельных верующих наградой как в этом мире, так и в Последней жизни.