[ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ] وه به بهنو ئیسرائیلمان وت بڕۆنه ناو ئهم دێیهوه كه (بیت المقدس)ه [ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ] به ویستی خۆتان بخۆن به ژیانێكی خۆش و به فراوانی بژین [ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ] وه كاتێك كه له دهرگاكهوه دهچنه ژوورهوه كڕنوش بهرن و خۆتان بچهمێننهوه وهكو تهوازوع و ملكهچیهك بۆ خوای گهوره كه ئهم شوێنهی بۆتان ئازاد كردووه [ وَقُولُوا حِطَّةٌ ] وه بڵێن: خوایه له تاوانمان خۆشبه ئێمه گهڕاینهوهو تهوبه ئهكهین [ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ] ئێمهش له تاوانهكانتان خۆش ئهبین [ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) ] ئهوهیشی كه چاكهكار بێ زیاتر فهزڵ و چاكهی خۆمانی بۆ زیاد ئهكهین.