﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ﴾ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْل ﴿یَـٰقَوۡمِ إِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلۡعِجۡلَ﴾ إلَهًا ﴿فَتُوبُوۤا۟ إِلَىٰ بَارِىِٕكُمۡ﴾ خَالِقكُمْ مِنْ عِبَادَته ﴿فَٱقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡ﴾ أَيْ لِيَقْتُل الْبَرِيء مِنْكُمْ الْمُجْرِم ﴿ذَ ٰلِكُمۡ﴾ الْقَتْل ﴿خَیۡرࣱ لَّكُمۡ عِندَ بَارِىِٕكُمۡ﴾ فَوَفَّقَكُمْ لِفِعْلِ ذَلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَة سَوْدَاء لِئَلَّا يُبْصِر بَعْضكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمهُ حَتَّى قَتَلَ مِنْكُمْ نَحْو سَبْعِينَ أَلْفًا ﴿فَتَابَ عَلَیۡكُمۡۚ﴾ قَبِلَ تَوْبَتكُمْ ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِیمُ ٥٤﴾