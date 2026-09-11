﴿وَ﴾ اذْكُرْوَا ﴿إِذۡ نَجَّیۡنَـٰكُم﴾ أَيْ آبَاءَكُمْ وَالْخِطَاب بِهِ وَبِمَا بَعْده لِلْمَوْجُودِينَ فِي زَمَن نَبِيّنَا بِمَا أَنْعَمَ اللَّه عَلَى آبَائِهِمْ تَذْكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّه تَعَالَى لِيُؤْمِنُوا ﴿مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ یَسُومُونَكُمۡ﴾ يُذِيقُونَكُمْ ﴿سُوۤءَ ٱلۡعَذَابِ﴾ أَشَدّه وَالْجُمْلَة حَال مِنْ ضَمِير نَجَّيْنَاكُمْ ﴿یُذَبِّحُونَ﴾ بَيَان لِمَا قَبْله ﴿أَبۡنَاۤءَكُمۡ﴾ الْمَوْلُودِينَ ﴿وَیَسۡتَحۡیُونَ﴾ يَسْتَبْقُونَ ﴿نِسَاۤءَكُمۡۚ﴾ لِقَوْلِ بَعْض الْكَهَنَة لَهُ إنَّ مَوْلُودًا يُولَد فِي بَنِي إسْرَائِيل يَكُون سَبَبًا لِذَهَابِ مُلْكك ﴿وَفِی ذَ ٰلِكُم﴾ الْعَذَاب أَوْ الْإِنْجَاء ﴿بَلَاۤءࣱ﴾ ابْتِلَاء أَوْ إنْعَام ﴿مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِیمࣱ ٤٩﴾