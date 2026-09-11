{واتقوا يوماً} واخشوا عقاب يوم {لا تجزي نفس} لا تقضي نفس. {عن نفس شيئاً} أي حقاً لزمها. وقيل: لا تغني. وقيل: لا تكفي شيئاً من الشدائد. {ولا يقبل منها شفاعة} قرأ ابن كثير و يعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة، وقرأ الباقون بالياء لأن الشفع والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة، فالتذكير على المعنى، والتأنيث على اللفظ، كقوله تعالى: {قد جاءتكم موعظة من ربكم} [57-يونس]، وقال في موضع آخر: {فمن جاءه موعظة من ربه} [275-البقرة] أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة. {ولا يؤخذ منها عدل} أي فداء وسمي به لأنه مثل المفدي. والعدل: المثل. {ولا هم ينصرون} يمنعون من عذاب الله.