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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 43
Al-Baqarah
43
2:43
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ﲋ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲌ
وَءَاتُواْ
ﲍ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲎ
وَٱرۡكَعُواْ
ﲏ
مَعَ
ﲐ
ٱلرَّٰكِعِينَ
ﲑ
٤٣
ﲒ
你们当谨守拜功，完纳天课，与鞠躬者同齐鞠躬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。