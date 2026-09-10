Совершайте намаз душой и телом, выплачивайте закят тем, кто имеет право на милостыню, и молитесь вместе с молящимися. И если вы уверуете в посланников Аллаха и Его знамения и станете совершать упомянутые праведные деяния, то сумеете объединить искреннее поклонение Господу Богу с добрым отношением к Его рабам, а поклонение в сердце - с поклонением телом и имуществом. Повеление кланяться вместе с кланяющимися подразумевает совершение групповых намазов. Из этого следует, что они являются обязательными и что поясные поклоны являются столпами намаза. Последний вывод следует из того, что Аллах назвал намаз поясным поклоном, и если часть обряда поклонения упоминается для обозначения целого обряда, то это значит, что упомянутая часть обряда является обязательной.