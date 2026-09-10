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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 42
Al-Baqarah
42
2:42
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
ﲂ
تَلۡبِسُواْ
ﲃ
ٱلۡحَقَّ
ﲄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﲅ
وَتَكۡتُمُواْ
ﲆ
ٱلۡحَقَّ
ﲇ
وَأَنتُمۡ
ﲈ
تَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٢
ﲊ
你们不要明知故犯地以伪乱真，隐讳真理。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。