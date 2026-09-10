[ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ] ئادهم پهشیمان بۆوهو وتی: [ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ] (الْأَعْرَافِ: ٢٣) واته: پهروهردگار زوڵممان له نهفسی خۆمان كرد ئهگهر لێمان خۆش نهبیت و ڕهحممان پێ نهكهی ئهوه ئێمه له زهرهرمهندان ئهبین [ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) ] كه وای فهرموو خوای گهورهش تهوبهی لێ قبووڵ كرد، به دڵنیایی ههر خوای گهورهیه زۆر تهوبهی بهندهكان قبووڵ ئهكات وه زۆر به ڕهحم و بهزهییه.