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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 36
Al-Baqarah
36
2:36
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا
ﲷ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲸ
عَنۡهَا
ﲹ
فَأَخۡرَجَهُمَا
ﲺ
مِمَّا
ﲻ
كَانَا
ﲼ
فِيهِۖ
ﲽﲾ
وَقُلۡنَا
ﲿ
ٱهۡبِطُواْ
ﳀ
بَعۡضُكُمۡ
ﳁ
لِبَعۡضٍ
ﳂ
عَدُوّٞۖ
ﳃﳄ
وَلَكُمۡ
ﳅ
فِي
ﳆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳇ
مُسۡتَقَرّٞ
ﳈ
وَمَتَٰعٌ
ﳉ
إِلَىٰ
ﳊ
حِينٖ
ﳋ
٣٦
ﳌ
然後，恶魔使他们俩为那棵树而犯罪，遂将他们俩人从所居的乐园中诱出。我说：你们互相仇视下去吧。大地上有你们暂时的住处和享受。
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