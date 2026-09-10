[ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ] خوای گهوره فهرمووی: ئهی ئادهم ههموو ئهو ناوانهیان پێ بڵێ [ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ] كاتێك كه ئادهم ناوی ههموو شتهكانی پێ وتن [ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣) ] خوای گهوره فهرمووی: ئایا من پێتانم نهووت كه من نهێنی ئاسمانهكان و زهوی ئهزانم، وه ئهوهی كه ئاشكرای دهكهن و دهریئهبڕن ئهویش ههر ئهزانم كه وتتان ئهمهی كه تۆ دروستی ئهكهیت ئاشوب ئهگێڕێ لهسهر زهوی و خوێن ئهڕێژێ، ئهوهیشی كه شاردووتانهوه ئهویش ئهزانم لهوهی كه ئیبلیس له نهفسی خۆیدا تهكهبورو لووتبهرزی شاردبۆوه.