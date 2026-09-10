Всевышний поведал о том, как начиналось сотворение Адама, прародителя рода человеческого, и его превосходстве над многими другими творениями. Вознамерившись сотворить Адама, Всевышний Аллах сообщил об этом ангелам. Он сообщил им и о том, что собирается сделать его наместником на земле. Тогда ангелы сказали: «Господи! Неужели ты сотворишь того, кто будет распространять на земле нечестие, совершая грехи, и проливать кровь?» Эти слова являются примером упоминания частного после общего, поскольку кровопролитие также является формой нечестия. Тем самым ангелы подчеркнули тяжесть убийства и высказали предположение о том, что именно такими делами будут заниматься потомки Адама на земле. Наряду с этим они выразили свое почтение Аллаху и отметили, что Он бесконечно далек от всего дурного. Они упомянули о том, что поклоняются Аллаху самым безупречным образом, и восхваляют Его так, как это подобает Его величию и совершенству. А наряду со всем этим они освящают Аллаха. Существует мнение, что высказывание нукаддису лака означает «мы освящаем Тебя». Из этого следует, что ангелы считают Святым и Безупречным только Аллаха. Согласно другому толкованию, оно означает «мы освящаем себя ради Тебя». Из этого следует, что ангелы очищают свой нрав от дурных качеств посредством благородных качеств, питая любовь к Аллаху, испытывая страх перед Ним и возвеличивая Его. В ответ Всевышний Аллах сказал ангелам: «Мне известно об этом наместнике то, чего вы не знаете. Ваши слова опираются на ваши предположения, но Мне известно все сокровенное и очевидное. Я знаю, что сотворение этого наместника заключает в себе намного больше блага, нежели зла». Достаточно сказать, что среди потомков Адама Всемогущий Господь избрал пророков и правдивых праведников, павших мучеников и святых угодников, дабы показать Свои знамения всем творениям и предоставить человеку возможность сражаться на пути Аллаха и совершать другие обряды, на которые не способны остальные творения, дабы выявить посредством земного испытания добро и зло, которые скрываются в душах людей, и отделить Своих покорных рабов от Своих врагов, дабы выявить великое зло, которое сокрыто в душе Иблиса, и изобличить его порочные качества. В этом заключается мудрость сотворения человека, и даже часть этой мудрости является веским основанием для его сотворения.