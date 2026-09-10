[ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ] كاتێك كه خوای گهوره له قورئاندا باسی مێشوولهو مێروولهو جاڵجاڵۆكهی كرد كافرهكان وتیان: ئهمانه شایهن نیه به خوای گهوره بۆچی باسی ئهم شتانه ئهكات؟! خوای گهوره فهرمووی: بهڕاستی خوای گهوره شهرم ناكات كه نموونهی مێشوولهیهك یاخود لهسهرووی مێشوولهیهك بێنێتهوه له بچووكیدا [ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ] ئهوانهی كه باوهڕدارن ئهزانن كه ئهم نموونه هێنانهوهیه حهقه لهلایهن پهروهردگارهوه، یان ئهزانن كه قسهی خوای گهورهیه [ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ] بهڵام ئهوانهی كه كافرن ئهڵێن: باشه خوای گهوره مهبهستی چیه به هێنانهوهی ئهم نموونانه [ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٦) ] خوای گهوره بههۆی ئهم نموونانهوه كهسانێك گومڕا ئهكات (واته: مونافیقان)، وه كهسانێكیش هیدایهت ئهدات (واته: باوهڕداران)، وه هیچ كهسێك بههۆی ئهم نموونانهوه گومڕا نابێ تهنها كهسانێك كه خۆیان فاسق بن و دهرچوو بێتن له گوێڕایهڵی خوای گهورهو گاڵتهو سووكایهتیان به فهرموودهی خوای گهوره كرد بێت (واته: مونافیقان).