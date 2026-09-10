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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 24
Al-Baqarah
24
2:24
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ٢٤
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ٢٤
فَإِن
ﳆ
لَّمۡ
ﳇ
تَفۡعَلُواْ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تَفۡعَلُواْ
ﳊ
فَٱتَّقُواْ
ﳋ
ٱلنَّارَ
ﳌ
ٱلَّتِي
ﳍ
وَقُودُهَا
ﳎ
ٱلنَّاسُ
ﳏ
وَٱلۡحِجَارَةُۖ
ﳐﳑ
أُعِدَّتۡ
ﳒ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
٢٤
ﳔ
如果你们不能作──你们绝不能作──那末，你们当防备火狱，那是用人和石做燃料的，已为不信道的人们预备好了。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。