[ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ] بهڵام ئهگهر ئهم شتهتان نهتوانی وه ناشتوانن وه تا ئێستا نهیانتوانیوهو تا ڕۆژی قیامهتیش ناتوانن سوورهتێكی بچووكی هاوشێوهی قورئان بێننهوه، چونكه قورئان قسهی خوایه چۆن قسهی مرۆڤـ وهكو قسهی خوا دهبێت [ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤) ] دهی كهواته به ئیمان هێنان و كردهوهی چاكتان خۆتان بپارێزن لهو ئاگرهی كه سووتهمهنییهكهی خهڵكی و بهردی گۆگرده، كه ئامادهكراوه بۆ كافران، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كه ئێستا دۆزهخ دروستكراوه).