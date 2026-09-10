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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Baqarah 阿雅 23
Al-Baqarah
23
2:23
وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ٢٣
وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٢٣
وَإِن
ﲱ
كُنتُمۡ
ﲲ
فِي
ﲳ
رَيۡبٖ
ﲴ
مِّمَّا
ﲵ
نَزَّلۡنَا
ﲶ
عَلَىٰ
ﲷ
عَبۡدِنَا
ﲸ
فَأۡتُواْ
ﲹ
بِسُورَةٖ
ﲺ
مِّن
ﲻ
مِّثۡلِهِۦ
ﲼ
وَٱدۡعُواْ
ﲽ
شُهَدَآءَكُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِ
ﳀ
ٱللَّهِ
ﳁ
إِن
ﳂ
كُنتُمۡ
ﳃ
صَٰدِقِينَ
ﳄ
٢٣
ﳅ
如果你们怀疑我所降示给我的仆人的经典，那末，你们试拟作一章，并舍真主而祈祷你们的见证，如果你们是诚实的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。