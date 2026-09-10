{الذي جعل لكم الأرض فراشاً} أي بساطاً، وقيل: مناماً، وقيل: وطاء أي ذللها ولم يجعلها حزنة لايمكن القرار عليها. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهوخلقك قلت: إن ذلك عظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك". و"الجعل" هاهنا بمعنى الخلق. {والسماء بناء} وسقفاً مرفوعاً. {وأنزل من السماء} أي من السحاب. {ماء} وهو المطر. {فأخرج به من الثمرات} من ألوان الثمرات وأنواع النبات. {رزقاً لكم} طعاماً لكم وعلفاً لدوابكم. {فلا تجعلوا لله أنداداً} أي أمثالاً تعبدونهم كعبادة الله. قال أبو عبيدة: "الند الضد وهو من الأضداد والله تعالى بريء من المثل والضد". {وأنتم تعلمون} أنه واحد خالق هذه الأشياء.