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Al-Baqarah
2
2:2
ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٢
ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ ٢
ذَٰلِكَ
ٱلۡكِتَٰبُ
لَا
رَيۡبَۛ
فِيهِۛ
هُدٗى
لِّلۡمُتَّقِينَ
٢
这部经，其中毫无可疑，是敬畏者的向导。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ هَذَا ﴿ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ الَّذِي يَقْرَؤُهُ مُحَمَّد ﴿لَا رَیۡبَۛ﴾ لَا شَكَّ ﴿فِیهِۛ﴾ أَنَّهُ مِنْ عِنْد اللَّه وَجُمْلَة النَّفْي خَبَر مُبْتَدَؤُهُ ذَلِك وَالْإِشَارَة بِهِ لِلتَّعْظِيمِ ﴿هُدࣰى﴾ خَبَر ثَانٍ أَيْ هَادٍ ﴿لِّلۡمُتَّقِینَ ٢﴾ الصَّائِرِينَ إلَى التَّقْوَى بِامْتِثَالِ الْأَوَامِر وَاجْتِنَاب النَّوَاهِي لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّار